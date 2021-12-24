Hendek'te evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ömer Bayraklıpaşa Mahallesi'nde A.İ'nin ikamet ettiği evin yanında bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Odun ve kömürlerin tutuşması sonucu hızla büyüyen alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürüldü.

Yangında, odunlukta bulunan kışlık yakacaklar ile çocuk bisikletleri ve bazı ev eşyaları kullanılamaz hale geldi, yakında bulunan otomobilde ufak çapta hasar oluştu.