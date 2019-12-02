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Hendek'te evler pırıl pırıl oluyor

6 saat önce

Hendek Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi tarafından engelli ve yaşlılar başta olmak üzere kendi işini göremeyen durumdaki vatandaşlara yönelik verilen evde temizlik hizmeti yüzleri güldürüyor.

Hendek'te evler pırıl pırıl oluyor, System.String[]

Hendek Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi tarafından engelli ve yaşlılar başta olmak üzere kendi işini göremeyen durumdaki vatandaşlara yönelik verilen evde temizlik hizmeti yüzleri güldürüyor.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından sosyal belediyeciliğin gereği olarak yapılan hizmetler artarak devam ederken, Hendek Belediyesinin uygulamaları vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kesintisiz bir şekilde devam eden evde temizlik hizmetleri yalnız ve bakıma muhtaç vatandaşların derdine derman oluyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri, Nisan-Kasım aylarında 64 hanenin evinde düzenli olarak temizlik çalışması yaptı. Ekipler tarafından silinip süpürülen evlerde tüm çöpler alınarak mutfak, tuvalet ve banyolar detaylı bir şekilde temizlendi. Halı, kapı, cam olmak üzere pırıl pırıl hale getirilen evlerde çamaşır makinesi olmayan vatandaşların çamaşırları da yıkanıyor.


Sosyal belediyecilik gereği vatandaşın her zaman yanında olduklarını anlatan Başkan Babaoğlu, "İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ev temizliğinin yanı sıra kişisel bakım hizmeti de veriliyor. Nakdi, kıyafet, gıda, yakacak ve kırtasiye yardımıyla vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Kimse çaresiz değil, kimse yalnız değil diyoruz" dedi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Turgut Babaoğlu, Hendek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
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