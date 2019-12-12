Hendek'te girişimcilik ve proje döngüsü semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hendek'te girişimcilik ve proje döngüsü semineri düzenlendi - Son Dakika

Hendek'te girişimcilik ve proje döngüsü semineri düzenlendi

6 saat önce

Hendek Belediyesi'nin öncülüğünde Araştırma ve Geliştirme uzmanı Mehmet Can Soyhan tarafından, 'Girişimcilik ve Proje döngüsü' semineri düzenlendi.

Hendek'te girişimcilik ve proje döngüsü semineri düzenlendi, System.String[]

Hendek Belediyesi'nin öncülüğünde Araştırma ve Geliştirme uzmanı Mehmet Can Soyhan tarafından, 'Girişimcilik ve Proje döngüsü' semineri düzenlendi.


Hendek Belediyesi Nikah ve Toplantı salonunda düzenlenen seminere Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde konuşan Araştırma Geliştirme Uzmanı Mehmet Can Soyhan, girişimcilik, iş hayatı, başarı, beceri, yetenek keşfi ve KOSGEB destekleri hakkında bilgiler verdi. Soyhan, "Girişimci öncelikle kendine güvenmelidir. İş fikrinin uygulanabilirliğine inanan ve başkalarını inandırabilen, güçlü motivasyona sahip, zorluklara karşı hazırlıklı, zarar etme riskini göze alabilen ve hem işveren hem de çalışan olabilecek kişiler girişimci olabilir. Bu potansiyel hepinizde var" dedi.


Seminerde konuşmacı Soyhan'a teşekkür ederek çiçek takdim eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, "Öncellikle değerli hocama bizlere bu eğitimi verdiği için teşekkür ederim. Sizlerde duyarlılığından ötürü ayrıca teşekkür ediyorum. Bende 7 yıl önce bende bu eğitimi aldım. Bu eğitimler ufuk açıyor. Farklılıklarınızı ortaya koymaz, alışılmışın dışında bir şeyler yapmaz iseniz tercih edilmezsiniz. Hayatın her alanında bu kural geçerlidir. Hepinizin bu ülkenin geleceğin büyük payı ve söz hakkı var. Gelişin, geliştirin ve inanmaktan asla vazgeçmeyin Devletimizin sağladığı destekleri araştırıp, sorgulayın ve danışın. Sizlere yeni fikirlerinizde ve her adımda destek olmaya hazırız" diye konuştu.


İki oturum halinde gerçekleşen seminerde katılımcılara ikramlar yapılarak, hediye verildi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Mehmet Can, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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