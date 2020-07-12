Hendek'te havai fişek atılmaması için düzenleme yapılacak - Son Dakika

Hendek'te havai fişek atılmaması için düzenleme yapılacak

Sakarya'nın Hendek Belediyesi, havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından ilçede havai fişek atılmaması için düzenleme yapılacağını açıkladı.

Sakarya'nın Hendek Belediyesi, havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından ilçede havai fişek atılmaması için düzenleme yapılacağını açıkladı.


Havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrasında Hendek Belediyesi, sosyal medya hesabından ilçe sınırlarında havai fişek atılmaması için düzenleme yapılacağını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerimiz; havai fişek eğlence değil Hendek için unutamayacağımız acıların adıdır. İlçe sınırlarımızda havai fişek atılmaması için düzenlemeler yapılacağı gibi, vatandaşlarımızın da bu konuda hassas davranmasını, şehitlerimizi, vefat eden işçilerimizi ve yaralı vatandaşlarımızı unutmamalarını rica ediyoruz. Ayrıca havai fişek kullanımının tüm Türkiye'de yasak olması, üretiminin ve ithalatının da yasaklanması adına yetkililerin gerekli adımları atacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hendek'te havai fişek atılmaması için düzenleme yapılacak - Son Dakika
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