Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı (6) - Son Dakika

BAKAN KOCA: 2 CAN KAYI, 73 YARALIMIZ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Sakarya Hendek'te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var."
BAKANLAR HENDEK'TE
Bu arada, patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Hendek'e geldi. Bakanlar, olay yerinde inceleme yapıp, yetkililerden bilgi alıyor.
ANKARA,