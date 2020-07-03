Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı (6) - Son Dakika

BAKAN KOCA: 2 CAN KAYI, 73 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya Hendek'te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var."

BAKANLAR HENDEK'TE

ANKARA,