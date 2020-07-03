SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYORSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamalar devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamalar devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri de çalışmalara katıldı.
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3.07.2020 21:14:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı (7) - Son Dakika