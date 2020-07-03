Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 74 yaralı (9) - Son Dakika

YAKINLARI YARALANDI

Fabrikada kızı, damadı, yeğeni ve kardeşi çalışan Adil Ün, yeğeni Halis Yılmaz'dan haber alamadığını ifade ederek, "Benim kızım var, kardeşim var, damadım var burada çalışan. Bir de yeğenim var. 4 yakınım burada çalışıyor. 3'üne ulaştık, 1'ine ulaşamadık. Hastanelere baktık. Bir yakınıma ulaşamadık. Bilgi vermediler. Çok endişeliyiz. Bize bir bilgi gelmedi. Ulaşamıyoruz. Kızım sağlam. Damadımda hafif yara var. Kardeşimde bir şey yok ama yeğenimden haber yok" dedi.

PATLAMADAN KURTULDU

Patlama sırasında fabrikada çalışan ve yara almadan kurtulmayı başaran Faik Gün ise olay anını şöyle anlattı:

"Ben olay anında fabrikada ip sarıyordum. Ben de patlamaları duydum. Dışarıya çıkma şansım olmadı. Sonra arka taraftan kaçtık. Bazı vatandaşları da kaçırdık. Patlama çok güçlüydü. İlk önce ne olduğunu anlayamadım. Patlamanın sesini duydukça dışarı çıkmaya çalıştım. Arka tarafa kaçtım. Zaten yarısı çıkmıştı dışarı. Ben çıkarken içeride kalanlar vardı. Patlamalar depoların tarafından gelmişti. Sesler öyle geldi. Ben kendim ip sarıyordum. Sonra patlamaları duyunca kaçtım."

TAVUK KÜMESİ HASAR GÖRDÜ

Fabrikanın yakınında bulunan bir tavuk kümesi patlama sırasında hasar gördü. Patlamanın şiddeti ile tavuk kümesinin pencere ve kapıları yerinden fırladı.

Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK-Güven HASBAŞ- Alişan KOYUNCU-Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya),