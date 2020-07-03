Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (3) - Son Dakika

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (3)

SAKARYA VALİSİ KALDIRIM: 41 YARALI HASTANELERE KALDIRILDISakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok, şükür" dedi.

SAKARYA VALİSİ KALDIRIM: 41 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok, şükür" dedi.

Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Transferin gözde ismi Mert Hakan, Sivasspor'daki performansıyla dikkat çekiyor
Vali Kaldırım, fabrika deposunda 110 ton patlayıcı ve havai fişek olduğunu söyleyerek, fabrikada patlama sırasında 100'ün üzerinde işçi olduğunu söyledi. Şu ana kadar hayatını kaybeden işçi tespiti yapılmadığını belirten Kaldırım, 41 işçinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, bazı işçilerin ise kendi çabalarıyla fabrikadan kurtulduğunu söyledi.

110 TON CİVARINDA PATLAYICI

Patlamanın saat 11.00'de meydana geldiğini söyleyen Vali Oktay Kaldırım, "Saat 11.10 sularında şiddetli bir patlama oldu. Tabii burası bir havai fişek fabrikası ve deposu büyük olan fabrika. Deposunda da 110 ton civarında patlayıcı, havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. Şu anda patlamalar devam ediyor. Sağlık, UMKE, AFAD, jandarma, arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimiz olay yerinde. Patlamalar devam ettiği için şu anda arkadaşlar müdahale edemiyor. Kurumda 190 çalışan var" dedi.

Vali Kaldırım sabotaj gibi bir bulguya rastlamadıklarını belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Fabrika sahibinden teyit aldığımız bilgi, patlama sırasında içeride 100'ün üzerinde insan olduğunu değerlendiriyoruz. Çok şükür şu ana kadar bize intikal eden, içeriden çıkanlarda da bir can kaybı yok. İnşallah da olmaz. Biz tüm ekiplerimizle sahadayız. Olay yerindeyiz. Patlamalar durduğu anda da zaten müdahaleyi yapacağız. İnşallah dediğim gibi bir can kaybı olmaz. Buranın denetimleri de en son 3'üncü ayda yapılmış, sürekli denetleniyor. Ama böyle bir patlama meydana geldi. Herhangi bir nedenle patlamanın nasıl meydana geldiği konusunda araştırmalar devam ediyor. Herhangi bir sabotaj gibi bir bulguya daha rastlamadık. Şu anda arkadaşların çalışması devam ediyor. Süreçle ilgili, gelişmelerle ilgili biz de buradayız. Bütün ekiplerimiz burada. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendiliğinden çıkanlar olduğunu söyledi arkadaşlarımız."

Jandarma ekipleri yeni patlama ihtimaline karşı bölgede bulunan vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Patlamanın ilk stok deposunda çıktığı öğrenilirken, patlamanın nedeni belirlenemedi.

'41 YARALIYI HASTANEYE KALDIRDIK'

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te. Olay yerindeyiz. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok, şükür. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" diye açıklama yaptı.


Mehmet Çetin, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (3) - Son Dakika

Son Dakika

14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 22:01 Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 19:33 Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
18:58
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
17:24
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
17:03
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
16:50
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 19:39:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]