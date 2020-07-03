Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (11) - Son Dakika

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (11)

BAKAN KOCA: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 97 KİŞİ YARALANDISağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesine geldi.

BAKAN KOCA: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 97 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesine geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bakan olarak Hendek'te olan bu patlama sebebiyle gelmiş bulunuyoruz. Burada daha önce benzer şekilde bu büyüklükte olmayan 2 patlamanın olduğunu biliyoruz. Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 5 toplam hastanemize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16 tanesi taburcu edildi. 1 kişi şu an ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. 31 yaşında olan bir vatandaşımız. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Olayın ilk anından itibaren 2 ambulans helikopterimiz, 84 ambulansımız, 18 UMKE timimiz ve 112 acil ekibimiz dahil olmak üzere AFAD ekibiyle birlikte olay yerine hızla ulaşıp hizmet etmiş odular. Ben bütün milletimize bu anlamda başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekip olarak olayın bundan sonraki sürecini de burada tamamen bütün vatandaşlarımızın durumlarını netleştirdikten sonra, o süreye kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu tür afet ve felaketleri milletimize Rabbim tekrar yaşatmasın" dedi.

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Bakan Koca, "Kimyasal bir tepki var mıdır?" sorusunu, "Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit, sülfürdioksit gibi gazlar bulunuyor. O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını ve kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca, fabrikada 186 kişinin çalıştığını açıklayarak, "Çalışan toplam güvenlikle birlikte 186. Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 96 kişi hastanelerde olduğu için. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 60 civarında ama 15, hatta 20'ye yakın kişinin erken dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı zamanda sayın başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde elbette ki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiği konusundaki çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamu ile paylaşılacaktır" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün çalışanlarımızın ailelerine tek tek hane ziyaretlerine başladık. Sosyal hizmetlerle yanlarındayız. Rabbim bu tür afetlerden milletimizi muhafaza eylesin. Bir daha yaşatmasın" dedi.


Zehra Zümrüt Selçuk, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (11) - Son Dakika

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