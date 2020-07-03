Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (16) - Son Dakika

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (16)
BAKAN KOCA: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDISağlık Bakanı Fahrettin Koca, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alındığını belirtti.
BAKAN KOCA: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alındığını belirtti. Bakan Koca, paylaşımında, "Acil Durum Merkezinde birlikte görev aldığımız bakan arkadaşlarımla, patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikası çevresinde incelemelerde bulunduk. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Patlama, çevreyi de etkileyen bir hasara yol açtı" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:24 Kaynak: DHA
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