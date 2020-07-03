Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (17) - Son Dakika

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (17)

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜSakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Havai fişek fabrikasında üretim alanları, depo alanları ve idari binalar büyük hasar gördü. Binaların çatıları uçarken, pencere ve kapıları patlamanın şiddetiyle parçalandı. Depo ve üretim binalarının duvarlarının büyük bölümü yıkıldı. Fabrika sahasında bulunan servis araçları ve otomobiller hasar gördü. Zaman zaman bölgede havai fişek patlamaları devam etti. İtfaiye ekipleri sahada soğutma çalışması yaparken, binaların etrafına saçılan patlamamış havai fişeklerin üzerine köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı. Bölgeye gelen Bakanlar fabrika sahasında inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

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YARALI İŞÇİLERİ TAŞIYAN SİMİTÇİ O ANLARI ANLATTI

Sakarya'da fabrikalara simit satarak geçimini sağlayan Kenan Esenboğa, havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayı gördükten sonra olay yerine gitti. Patlamanın yaşandığı fabrikaya girdiği anda gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü ifade eden Esenboğa, "Ben olay anında organize sanayi bölgesindeydim oradaki fabrikalara simit satıyorum ben. Olay bölgesinde yüksek bir patlama duyunca daha önce burada yaşanan fabrikalardaki patlama seslerine aşina olduğum için kendi müşterilerim de bu bölgede olduğundan dolayı en yakın yerden içeriye girdim" dedi.

'YORGUNLUKTAN BAYILDIM'

Olay yerinde bulunan ekiplere yardım ettiği sırada sıcaktan ve yorgunluktan bayıldığını belirten Esenboğa, gözünü hastanede açtığını söyleyerek, "Hemen buraya geldim aracımı 2 kilometre ileride bıraktım, koşarak buraya geldim. Burada jandarma yolu kesmişti biz de arkadaşlarımızla birlikte ormanın içinden kimseye görünmeden arka tarafa girdiğimizde deprem yeri gibi bir yer gördüm. İlk önce bir ayakkabı gördüm, ayakkabıları takip ettikten sonra nükleer bir bombanın düşmüş olduğu gibi bir çukur olduğunu gördüm. Bu çukurun dibinde ise tahtaların içerisinde her tarafı kan içerisinde bir yaralı gördüm. Onu tıbbi anlamda zarar vermemek adına kıpırdatmadan bir kapının üzerine koyup sırtlayıp getirdik. İkinci yaralıya geldiğimde ise onun ağırlığı altında bayıldı. Gözümü hastanede açtım" diye konuştu.

YARALI YAKINLARININ HASTANE ÖNÜNDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ

Patlamada yaralananlardan 35'i Hendek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastane önünde yaralıların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Yaralı yakınları gözyaşları içinde, yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

OLAYI 10 CUMHURİYET SAVCISI İNCELEYECEK

Olayla ilgili 10 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği öğrenildi. Bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından savcılar, soruşturma amacıyla inceleme yapacak.


Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (17) - Son Dakika

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