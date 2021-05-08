Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıdede Mahallesi Çevreyolu Osmangazi Caddesi'nde Ferit K. idaresindeki 41 N 5184 plakalı kamyonetle Nizamettin K'nin kullandığı 54 ZA 223 plakalı kamyonet çarpıştı.

Sakarya 'nın Hendek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Hendek'te iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi