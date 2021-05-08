Hendek'te iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıdede Mahallesi Çevreyolu Osmangazi Caddesi'nde Ferit K. idaresindeki 41 N 5184 plakalı kamyonetle Nizamettin K'nin kullandığı 54 ZA 223 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ferit K. idaresindeki kamyonet kaldırıma çarparak durabilirken, sürücüsü hafif yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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