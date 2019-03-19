Hendek'te İlçe Emniyet Müdürlüğünün Önünde Silahlı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Hendek ilçesi Şehit Ali Gaffar Okkan
Bulvarı'ndan bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü
önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı R.E.'yi silahla ayaklarından vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan R.E. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk olarak Hendek Devlet Hastanesine daha sonrasında da Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:34 Kaynak: İHA
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