Hendek'te izin belgesi olmayan araçların geçişine izin verilmeyecek - Son Dakika

SAKARYA İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, TEM Otoyolu Hendek mevkisinde İstanbul istikametine giden araçları durdurarak, izin belgesi olmayan araçların geçişine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'da 22 ayrı noktada şehrin giriş ve çıkışlarını kapattı. Uygulama noktalarını ziyaret eden Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinde yapılan uygulama noktasındaki ekiplerden bilgi aldı. Fatih Kaya, Anadolu'dan İstanbul ve Kocaeli gibi illere geçişin kontrollü sağlanması için TEM Otoyolu İstanbul istikametini kapatacaklarını açıkladı.