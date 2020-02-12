Hendek'te kentsel dönüşüm ve toplu konut uygulamaları zirvesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hendek'te kentsel dönüşüm ve toplu konut uygulamaları zirvesi - Son Dakika

Hendek'te kentsel dönüşüm ve toplu konut uygulamaları zirvesi

6 saat önce

Hendek Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü toplantı salonunda, şehrin geleceğini yakından ilgilendiren imar, kentsel dönüşüm ve toplu konut uygulamalarıyla ilgili mini bir zirve yapıldı.

Hendek'te kentsel dönüşüm ve toplu konut uygulamaları zirvesi, System.String[]

Hendek Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü toplantı salonunda, şehrin geleceğini yakından ilgilendiren imar, kentsel dönüşüm ve toplu konut uygulamalarıyla ilgili mini bir zirve yapıldı.


Mimar ve mühendislerle yapılan toplantıların ardından Hendek Belediyesi Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör Başkanlığında gerçekleşen ikinci toplantıya; MHP İlçe Başkanı Burhan Namlı, Hendek Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Yaşar Aygüneş, AK Parti Grup Başkanvekili Hamit İsmailoğlu, AK Parti belediye meclis üyesi Adem Sefa ile belediyenin teknik ekipleri katıldı.


Toplantıda Hendek'in geleceğini yakından ilgilendiren imar planları, ulaşım ana planı, kentsel dönüşüm, toplu konut ve plan tadilatlarını içeren konular gündeme geldi. Plan ve çalışmalarla ilgili olarak katılımcılara detaylı şekilde sunumlar yapıldı.


Toplantıya katılanlar fikir ve görüşlerini beyan ederken Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör, "Başkanımız Turgut Babaoğlu'nun talimatlarıyla daha önce imar planlarıyla ilgili şehrimizde faaliyet gösteren mimar ve mühendislerle bir araya gelmiştik. Titizlikle hazırladığımız imar planlarıyla alakalı olarak herkesin görüşünü alarak mesafe kat etmek istiyoruz. İmar planlarıyla ilgili herkesin paydaş yapılarak, fikirlerinin alındığı bir dönem var artık Hendek'te. Başkanımız Turgut Babaoğlu'nun belirlediği vizyonda bizler Hendek için en iyi ve en güzelini hayata geçireceğiz. Hendek hepimizin" dedi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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