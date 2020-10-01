Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu - Son Dakika

Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Melek Nişancı huzurevinde düzenlenen etkinliğe katılan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu "Yaşlılarımız en kıymetli hazinemiz ve değerimiz" mesajını yayınladı.

Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu, System.String[]

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Melek Nişancı huzurevinde düzenlenen etkinliğe katılan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu "Yaşlılarımız en kıymetli hazinemiz ve değerimiz" mesajını yayınladı. Babaoğlu moral veren etkinlikte yaşlılara saygı adlı şiiri okudu.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle, Melek Nişancı Huzur Evi sakinleri için KOVİD-19 tedbirleri kapsamında organizasyon düzenlendi. Hendek Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Melek Nişancı Huzurevi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Musa Zor, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Tekin Ulaş Kartepe, Huzur Evi Müdürü Nurdan Avcı katıldı. Huzurevi bahçesinde oturan yaşlılar, avlunun dışında yani sokakta Hendek Belediyesi tarafından kurulan sahnede yapılan canlı müzikle çok keyifli bir gün geçirdi. Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Musa Zor selamlama konuşması yaparak, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutladı

Daha sonra konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, huzur evi sakinlerini selamlayarak, "Bugün farkındalık oluşturmak için buradayız, hepimiz bir gün yaş alacağız. Yaşlanınca kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak bugün başımızın tacı büyüklerimize öyle davranmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"Yaşlılara Saygı" adlı şiiri okuyan Babaoğlu, "Kültür ve değerlerimizi geleceğe taşıyan en kıymetli hazinemiz olan sizler, saygının, sevginin ve hürmetin en büyüğünü hak etmektesiniz. Yaşlılarımız, büyüklerimiz bizim medeniyetimizdir. Yaşlılarımız berekettir, şükürdür. Hiç birimizin gençliğinden eser kalmayacaktır. Ülkesine ve milletine en güzel hizmetleri vermiş olan yaşlılarımızı, mutlu etmek, onure etmek, onları ziyaret etmek en kutsal görevlerimiz arasında yer almaktadır. Zira Hadiste yer aldığı gibi 'Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.' Yaşlılarımızla bir arada olmaya, sohbet etmeye ve sorunlarıyla dertlenmeye devam edeceğiz. Allah sizleri, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Derdimizi açtığımız yol göstericilerimiz, tecrübe abideleri yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar gününü kutluyorum. KOVİD-19 salgını nedeniyle risk grubunda yer alan büyüklerimizle, maalesef ayrı kalmak zorunda kaldık. Kısıtlamalar devam ediyor. Hepimiz için çok dikkatli olmamız gereken süreçlerden geçiyoruz. Bugünlerde geçecek. Şimdi tedbir zamanı. Daha güzel, daha coşkulu günlerde bir araya geleceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu
Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu
Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu
Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu
Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu
Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu

Turgut Babaoğlu, Huzur Evi, Hendek, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu - Son Dakika

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