Hendek'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabita ekiplerinin pazar yerinde esnafı koronavirüsle ilgili bilgilendirdi.

Sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ürünlerinin dışında satışa sunulan giyim ve oyuncak gibi ikincil ihtiyaç malzemelerinin satışına da izin verilmedi.

Genelge kapsamında tezgahlar, aralarında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenirken, sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek satışının yapılması sağlandı.

Ayrıca çocukların ve 65 üstü vatandaşların pazar yerine girmemesi konusunda tedbirler alınarak esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.