Hendek'te mahallenin bir bölümü karantinaya alındı - Son Dakika

Hendek'te mahallenin bir bölümü karantinaya alındı
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalışan kadının koronavirüs testi pozitif çıkmasıyla mahallenin bir bölümü karantinaya alındı.
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalışan kadının koronavirüs testi pozitif çıkmasıyla mahallenin bir bölümü karantinaya alındı. 17 evde 54 kişi 14 gün karantinada tutulacak.
Hendek ilçesi Karatoprak Mahallesinde yaşayan ve Hendek Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan V.K. isimli kadın, bayram ziyaretlerinin ardından hastalandı. Covid-19 semptomları olan V.K.'nin yapılan testi pozitif çıkınca filyasyon çalışması yapıldı. V.K.'nın bayram ziyaretine gittiği kişiler, temas ettiği 12 kişinin de temasları incelendi ve ardından karantina kararı çıktı.Karatoprak Mahallesi'nde 17 evde yaşayan 54 kişi 14 gün boyunca kontrol altında tutulacak. Karatoprak Mahallesi'nin bir bölümünde uygulanan karantina nedeniyle tali yollar toprak dökülerek kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgenin girişinde devriye nöbetine başlarken, karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:08 Kaynak: DHA
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