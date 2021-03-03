Hendek'te Mart ayı meclis toplantısı, pandemi tedbirlerince gerçekleşti - Son Dakika

Hendek'te Mart ayı meclis toplantısı, pandemi tedbirlerince gerçekleşti

03.03.2021 19:48
Hendek'te Mart ayı meclis toplantısı, pandemi tedbirlerince gerçekleşti, System.String[]

Hendek Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti.

Hendek Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti.

Hendek Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleşti. Birçok gündem konusunun konuşulduğu toplantıda, maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Nasip olursa 4 Nisan'a yetiştirmeye çalışıyoruz

Alparslan Türkeş Parkı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Babaoğlu, "Alparslan Türkeş Parkı çok güzel bir çalışma olacak. Bittiğinde çok daha güzel olacak. Nasip olursa 4 Nisan'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Yüzde 30 yeşil alanı var. Diğer alanlar ise spor yapma alanları. Futbol ve basketbol alanlarına uygun özel zeminle kaplanacak. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından oranın bir bölümü şimdilik kapalı tutuluyor" dedi.

Karadere'de Gençlik ve kamp merkezi yapacağız

Karadere Mahallesindeki taşınmazın Belediye tarafından satın alınması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunda konuşan Başkan Babaoğlu, "Hep satmıyoruz, arazi de alıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle işbirliğinde Karadere'de Gençlik ve kamp merkezi yapacağız. Tarım Kredi Kooperatifine ait bu yeri satın almak istiyoruz" diye konuştu.

OSB Hendek'imize ve Sakarya'ya büyük katkılar sunuyor

Binlerce insana istihdam sağlayan OSB hakkında konuşan Başkan Babaoğlu, "OSB Hendek'imize ve Sakarya'ya büyük katkılar sunuyor. Binlerce insanın istihdam edildiği önemli bir konum haline geldi. Allah vesile olanlardan razı olsun. İhtiyaç halinde OSB'nin genişletilmesiyle ilgili yaptığı çalışmalarda onları destekliyoruz. Kamulaştırılacak alanların hepsi belli. Hak sahiplerinin de haberi var. Herkes bu anı bekliyor. İşbirliği yapıyoruz. Fiyat belirleme ve uzlaşma komisyonu kuracağız. Vatandaşlarımızın malının değerinde tutmak için biz buradayız. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Hendek'te Mart ayı meclis toplantısı, pandemi tedbirlerince gerçekleşti
Hendek'te Mart ayı meclis toplantısı, pandemi tedbirlerince gerçekleşti
Hendek'te Mart ayı meclis toplantısı, pandemi tedbirlerince gerçekleşti
Hendek'te Mart ayı meclis toplantısı, pandemi tedbirlerince gerçekleşti

Hendek Belediyesi, Turgut Babaoğlu, Mart, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hendek'te Mart ayı meclis toplantısı, pandemi tedbirlerince gerçekleşti - Son Dakika


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