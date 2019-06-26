Son Dakika Haberleri: Hendek'te mini meydan projesi halkın hizmetine sunuldu
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Hendek'te mini meydan projesi halkın hizmetine sunuldu

16 dakika önce

Hendek Belediyesi tarafından, Ticaret Merkezine kurulan pazar yerine yapılan mini meydan projesi halkın hizmetine sunuldu.

Hendek'te mini meydan projesi halkın hizmetine sunuldu, System.String[]
Hendek Belediyesi tarafından, Ticaret Merkezine kurulan pazar yerine yapılan mini meydan projesi halkın hizmetine sunuldu.

Hendek Ticaret Merkezi'nde kurulan pazar yerinde, Hendek Belediyesi ekipleri tarafından düzenleme çalışması yapılarak, hizmete sunuldu. Pazar yerinin içinde bölünen ve oturma alanları ile donatılan yapı inşa edilerek, tam ortasına Hendek mimarisine uygun çeşme yapıldı. Pazar yerine gelen vatandaşların buluşma noktası olan mini meydanda vatandaşlar sohbet ederek dinlenme fırsatı buluyor. Pazar yerinde yapılan bu alanda vatandaşlar hoşça vakit geçirirken Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür ettiler.

Esnafında büyük memnuniyet duyduğu meydan projesiyle ilgili konuşan Başkan Turgut Babaoğlu, "Küçük dokunuşlarla vatandaşlarımızın memnuniyetini ve taleplerini yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Pazar yeriyle ilgili böyle bir düşüncemiz vardı. Esnafımızla, vatandaşımızla yaptığımız istişareler sonrasında Pazar yeri içine mini bir meydan kazandırdık. Orada hem vatandaşımızdan hem de esnafımızdan aldığımız güzel tepkiler bizleri sevindirdi" dedi.

Babaoğlu Hendek'te bu tip projelerin ve çalışmaların kesintisiz devam edeceğini ifade etti. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
Hendek Belediyesi, Hendek, Güncel
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