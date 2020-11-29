Hendek'te motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraktepe Mahallesi mevkisinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 ADS 700 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Motosikletin sürücüsü ve arkasında oturan kişi kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.