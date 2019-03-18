Son Dakika Haberleri: Hendek'te "Noksel Panoramik 1915 Müzesi" Açıldı

Hendek'te "Noksel Panoramik 1915 Müzesi" Açıldı

14 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Noksel Panoramik 1915 Müzesi" açıldı.

Hendek'te
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Noksel Panoramik 1915 Müzesi" açıldı.

Hendek Noksel İlkokulu'nda müzenin açılış törenine, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan'ın yanı sıra, daire müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaymakam Burhan, müze açılışında yaptığı konuşmasında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla okulda farklı bir etkinlik düşünüldüğünü kaydetti.

Dar alana kısıtlı imkanlarla rağmen çalışmanın yapıldığını belirten Burhan, "Çocuklarımıza Çanakkale ruhunu aşılamak için belki öğrencilerimizin hepsini oraya götüremiyoruz ama küçük de olsa ayaklarına getirmiş olundu. İnşallah bir gün çocuklarımızı oralara da götürürüz." diye konuştu.

Noksel İlkokulu Müdürü İsmail Alçorba da müzenin kurulmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Program sonunda katılımcılara, üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi, müzenin düzenlenmesinde emeği geçenlere Hendek Kaymakamı Orhan Burhan tarafından plaket takdim edildi.

Müzede, Çanakkale anıtı, Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma masası, sağlık çadırları, savaş cepheleri, erzak hazırlayan ve cephane taşıyan anne ve çocuklar gibi Çanakkale Savaşları ile özdeşleşen birçok materyal bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:45 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 17:59:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hendek'te "Noksel Panoramik 1915 Müzesi" Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]