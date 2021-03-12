Hendek'te OSB ile imzalar atıldı - Son Dakika

Hendek'te OSB ile imzalar atıldı

12.03.2021 15:11
Hendek'te OSB ile imzalar atıldı, System.String[]

Sakarya 2.OSB'nin genişlemesi kararı sonrasında Hendek Belediyesi tarafından yürütülen kamulaştırma protokol imza töreninde konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "OSB'nin genişlemesi büyük önem arz ediliyor.

Sakarya 2. OSB'nin genişlemesi kararı sonrasında Hendek Belediyesi tarafından yürütülen kamulaştırma protokol imza töreninde konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "OSB'nin genişlemesi büyük önem arz ediliyor. Vatandaşta bekliyor. Herkesin hakkını koruyacak şekilde bu süreci işbirliği içinde tamamlayacağız. Hayırlı olsun. Kazanan Hendek, kazanan Sakarya olacak" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18 Şubat 2021 tarihli kamu yararı kararı çerçevesinde, 2. Organize Sanayi Bölgesi için 170 hektarlık alanda genişleme kararı alınmıştı. 2.OSB Müdürlüğünün genişleme çalışmaları kapsamında, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerinin uygulanmasına bağlı olarak, kamulaştırma işlemleri için Hendek Belediyesi ile Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Hendek Belediyesi Başkanlık makamında yapılan protokol töreninde; Başkan Turgut Babaoğlu ve 2. Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur arasında imzalar atıldı. İmza töreni sonrasında bir konuşma yapan Bodur, "Sakaryamız için önemli bir değer olan 2.OSB hakkında alınan bu karar hayırlı olsun. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Varank başta olmak üzere, Sakarya Valimiz Sn. Çetin Oktay Kaldırım ve Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu'na iş dünyasına verdiği destek nedeniyle teşekkür ederiz" dedi.

İlgili kanun gereği kamulaştırmaların Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabileceğini hatırlatan Başkan Babaoğlu, "Sakarya 2.OSB bugün binlerce kişiye iş imkanı sağlayan, ülkemizin en önemli ekonomik katma değeri bulunan kuruluşlarının yer aldığı bir yerdir. İş dünyamıza verilecek olan her destek, daha çok yatırım daha çok istihdam demektir. Doğa ve çevre dostu her türlü kuruluşun yatırımını destekliyoruz. İş dünyamızla birlikte güçlü bir geleceğin temellerini hep birlikte atıyoruz" diye konuştu.

Kamulaştırma kararının hayırlı olmasını dileyen Başkan Babaoğlu, "Mart ayında yapılan meclisimizden bu konuyla ilgili yetkiyi almamızın ardından imzaları attık. Daha öncede ifade ettim. İhtiyaç halinde OSB'nin genişletilmesiyle ilgili yaptığı çalışmalarda onları destekliyoruz. Kamulaştırılacak alanların hepsi belli. Hak sahiplerinin de haberi var. İş dünyasıyla iş birliği yapıyoruz. Vatandaşlarımız ve herkes bunu bekliyor. Önce bir fiyat belirleme ve uzlaşma komisyonu kuracağız. Vatandaşlarımızın malının değerinde tutmak için biz buradayız. Hayırlı uğurlu olsun. Kazanan Hendek, kazanan Sakarya olacak" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Hendek'te OSB ile imzalar atıldı
Hendek'te OSB ile imzalar atıldı

Hendek Belediyesi, Kamulaştırma, Sakarya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hendek'te OSB ile imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


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