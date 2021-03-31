Hendek'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda Celal Kayıkçıoğlu idaresindeki 54 ABM 690 plakalı otomobil, Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndaki ışıklı kavşakta Osman Çam'ın kullandığı 54 UC 900 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü, hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Çam'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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