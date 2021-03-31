Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Çam'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika › Güncel › Hendek'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

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