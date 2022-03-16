Hendek'te özel öğrenciler, pasta yapmayı ustasından öğrendi - Son Dakika

Hendek Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, pasta ustası Serkan Karadaş'tan pasta, börek, baklava ve börek yapımını öğrendi.

Pasta ustası Karadaş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede 130 özel öğrenciyle bir araya geldi.

Baklava, yaş pasta, kek, kurabiye ve börek yapımına ilişkin bilgi alan öğrenciler, ellerine aldıkları merdanelerle hamur açtı, rengarenk şekerlerle pastaları süsledi.

Çalışma sayesinde el becerilerini geliştiren özel öğrenciler, sağlıklı malzemelerden yiyecek üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Pasta ustası Karadaş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel öğrencilere pasta, börek ve baklava yapımı ile bunların nasıl ortamda yapıldığını gösterdiklerini belirterek, "Özel öğrencilerimiz ileriye dönük olarak mesleki deneyim kazanıyor ve burada el becerilerini geliştiriyor. Ayrıca birlikte üretmenin, paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor." dedi.