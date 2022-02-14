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Hendek'te şambrelle karda kayarken duvara çarpan kişi yaralandı - Son Dakika

Hendek'te şambrelle karda kayarken duvara çarpan kişi yaralandı

14.02.2022 16:21
Hendek'te şambrelle karda kayarken duvara çarpan kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaylada şambrelle kayarken evin duvarına çarparak yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaylada şambrelle kayarken evin duvarına çarparak yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kar yağışının etkili olduğu Dikmen Mahallesi'nde arkadaşlarıyla şişme botla kayan S.K, duramayınca evin duvarına çarparak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirlenen S.K, yayladan ambulansın beklediği noktaya traktörle indirildi.

Yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hendek'te şambrelle karda kayarken duvara çarpan kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hendek'te şambrelle karda kayarken duvara çarpan kişi yaralandı - Son Dakika
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