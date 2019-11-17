Hendek'te SASKİ kurmaylarıyla projesi toplantısı

SASKİ kurmaylarıyla bir araya gelen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek'in Yenimahalle öncelikli yağmur suyu hattı ihtiyaçlarıyla ilgili proje toplantısı düzenledi.



Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ile Dr. Recep Kılıç'ı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır'ın da hazır bulunduğu ziyarette Hendek'te yapılan çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası işbirliğinin önemine değinildi. Başkan Babaoğlu, Yenimahalle'de yapılması gereken yağmur suyu hattıyla ilgili olarak aciliyet durumunu paylaşarak işbirliği içinde kısa sürede yatırımın vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını gündeme getirdi. Babaoğlu, "Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ ile sürekli koordinasyon halindeyiz. Vatandaşımıza ve Hendek'e hizmet noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye bir kez daha teşekkür ederim" dedi.



Babaoğlu, "Biz Hendek'te tüm plan ve projelerimizi aciliyet sıralamasına göre değerlendiriyoruz. Hiçbir vatandaşımız mağdur olsun istemiyoruz. Hendek'in farkı hizmet kalitesiyle ortaya çıkmış durumda. Bilindiği üzere su ve birçok alt yapı hizmeti SASKİ uhdesinde yürütülüyor. Yenimahalle'den başlamak üzere bazı bölgelerde acilen yağmur suyu hattına ihtiyaç var. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için SASKİ ile el ele vererek bu işi çözeriz" diye konuştu.



Babaoğlu, Nisan-Eylül ayları arasında toplamda Hendek Belediyesi olarak 10 bin 800 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapımı, bakım ve onarım çalışması yapıldığını belirtti. Yatırım ve proje toplantısının ardından Belik ve Kılıç, Başkan Babaoğlu'na teşekkür etti. Babaoğlu, SASKİ kurmaylarına Türk Devletlerinin bayraklarının bulunduğu ahşap kaideli set hediye etti. - SAKARYA