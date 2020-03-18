Hendek'te şehitleri anma programı gerçekleşti - Son Dakika
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Hendek'te şehitleri anma programı gerçekleşti

15 dakika önce

18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında katılımın sınırlandırıldığı çelenk sunma ve şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle tamamlandı.

Hendek'te şehitleri anma programı gerçekleşti, System.String[]

18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında katılımın sınırlandırıldığı çelenk sunma ve şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle tamamlandı.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yılında Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtına çelenk sunma töreni yapıldı. Törene Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya katıldı. Tedbirler kapsamında katılımının sınırlandırıldığı ve sadece çelenk sunmanın yapıldığı törenin ardından Hendek Kaymakamı Acır, Belediye Başkanı Babaoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Erkaya şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek karanfiller bıraktı. Hendek Müftüsü Murtaza Gür tarafından Şehitlerimizin kabri başında dua okundu.


Kabir ziyaretlerinde de katılımın sınırlandırıldığı belirtildi. - SAKARYA

Koronavirüs, Çanakkale, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:13 Kaynak: İHA

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