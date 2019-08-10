Son Dakika Haberleri: Hendek'te silahlı saldırı: 1 yaralı
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Hendek'te silahlı saldırı: 1 yaralı

59 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinin önünden vurulan kişi yaralandı.

Hendek'te silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinin önünden vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi 6592 Sokak'ta ikamet eden M.K, evinin önünde beklediği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ayağından vuruldu.
M.K, silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:30 Kaynak: AA
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