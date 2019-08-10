Hendek'te silahlı saldırı: 1 yaralı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinin önünden vurulan kişi yaralandı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:30 Kaynak: AA
'nın Hendek
ilçesinde evinin önünden vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi 6592 Sokak'ta ikamet eden M.K, evinin önünde beklediği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ayağından vuruldu.
M.K, silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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