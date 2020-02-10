Hendek'te temizlikte yenilik dönemi - Son Dakika
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Hendek'te temizlikte yenilik dönemi

6 saat önce

Hendek Belediyesi, cadde ve sokaklarda çevre kirliliğini önlemek için çalışan mobil temizlik ekibinin kıyafet, çöp toplama araçları ve ekipmanlarını yeniledi.

Hendek'te temizlikte yenilik dönemi, System.String[]

Hendek Belediyesi, cadde ve sokaklarda çevre kirliliğini önlemek için çalışan mobil temizlik ekibinin kıyafet, çöp toplama araçları ve ekipmanlarını yeniledi.


Hendek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, mahallelerde düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları sayesinde ilçe pırıl pırıl oluyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehirde temizlik yapmaya başlayan gezici ekip planlanan bölgeleri süpürerek bütün çöpleri tek tek topluyor. Çöp taksi ve çöp toplama hizmetlerinin yanı sıra mobil ekiplerin çalışmaları vatandaşların büyük beğenisini topluyor.


Hendek Belediyesi tarafından cadde ve sokakları gün boyu pırıl pırıl hale getiren ekiplerin iş kıyafetleri yenilenirken, kullandıkları tekerlekli çöp toplama varilleri ve kullanılan ekipmanlarda yenilendi. Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, "Daha temiz ve daha sağlıklı bir Hendek için gezici ekiplerimiz tüm şehrimizi pırıl pırıl yapıyor. Vatandaşlarımızın huzuru için görevimizin başındayız" denildi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
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