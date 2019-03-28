Hendek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Hendek Osmangazi
Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmangazi caddesinde K.P yönetimindeki otomobil, kaldırıma çarpması sonrasında hastane yolu üzerindeki park halindeki araca çarptı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ekipleri ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi
itfaiyesi Hendek Grup amirliğine haber verildi. Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla trafik kazasında yaralanan K.P., E.G, S.Ç ve S.Ç Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:45 Kaynak: İHA
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