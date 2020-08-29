Hendek'te traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Uzuncaorman Mahallesi'nde Muhammet Karagöz'ün tomruk taşıdığı 54 KA 811 plakalı traktör, kontrolden çıkarak boş su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemelerin ardından bulunduğu yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 21:05 - Kaynak: AA
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