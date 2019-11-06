Hendek'te Ulaşım Master Planı hazırlanıyor

11 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı Hendek Belediye meclisinde konuşan, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ilçenin trafik ve otopark sıkıntısına çözüm bulmak adına ulaşım master planı hazırladıklarını belirterek, "Hendek trafiğini rahatlatacak bu düzenlemeyi kısa sürede açıklayacağız" dedi.



Hendek Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu başkanlığında yapıldı. Meclis toplantı salonunda 11 madde görüşerek karara bağlandı. Gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Hamit İsmailoğlu, belediye otoparkı yanında inşa edilen proje tanıtım ofisi ve Zeki Cömert hakkında bilgi istedi. Bunun üzerine konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Belediyemiz arsasına ruhsatlı, iskanı olacak şekilde bina yapıyoruz. Belediyemizin projelerinin tanıtılması, Hendek halkının görüşünün alınarak görevliler tarafından bilgilendirmelerin yapılacağı bir proje tanıtım ofisi hazırladık. 200 metrekarelik bu ofisin maliye 140 bin lira. Çelik konstrüksiyon olan bu yapıyı projelerimiz tamamlandığında istediğimiz zaman söküp başka alanda kurabileceğiz. Toplu konut projesi ve kentsel dönüşümle ilgili isteyen herkese burada görevlileri tarafından bilgiler verilecek" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) meclis üyesi Hamdullah Akçay ise, belediye bünyesinde engelliler ile ilgili bir müdürlük kurulmasını önerdi. Akçay ayrıca engelli yerlerine araç parklarını engellemek için uyarıcı tabelalar yaptırılmasını ve oyun parklarının engellilere uygun hale getirilmesini istedi. Başkan Babaoğlu önerinin çok güzel olduğunu belirterek bununla ilgili bir birim ile oyun parklarının engelli bireylerin kullanabileceği hale getirilmesi için çalışma başlatılacağını söyledi. Daha sonra söz alan Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör ise, yeni yapılan kaldırım düzenlemelerinde engellilere yönelik projeler geliştiklerini anlattı. Güngör ayrıca Zeki Cömert parkı çalışmalarının bahar ayına kadar tamamlanacağını dile getirerek, Hendek için Ulaşım Master Planı hazırlandığını açıkladı.



Göngör'ün gündeme getirdiği ulaşım master planı hakkında meclise bilgiler veren Başkan Babaoğlu, Hendek'te ulaşım ve otopark sıkıntısı olduğuna dikkat çekerek, "Bu konuyla alakalı olarak kendi ekibimizle birlikte işin uzmanı başka arkadaşlarımızdan gönüllü destek aldık. İlçenin genelini kapsayan tüm sokak cadde kaldırım ve kavşaklarla ilgili trafiği ve otoparkı en az yüzde 40 rahatlatacak çözümümüz var. Tek yön ve çift yön uygulamaları başta olmak üzere Nisan ayında bu düzenlemeyi yapmayı planlıyoruz. Hazırlanan bu planı da kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız. Onun öncesinde meclisimizde bulunan grup başkan vekillerimizin de görüşlerini alacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. - SAKARYA