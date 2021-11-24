Hendek'te üzerine ağaç devrilen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.
Kocatöngel Mahallesi'nde yaşayan E.O'nun tarlasının yakınındaki ormanlık alanda hareketsiz halde bulunması üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde, E.O'nun öldüğünü belirledi.
E.O'nun cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, E.O'nun kesim sırasında devrilen ağacın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini değerlendiriyor.
Kaynak: AA
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