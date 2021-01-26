Son dakika haber: Hendek ve Akyazı'da duyulan patlama sesi endişe yarattı

SAKARYA'nın Akyazı ve Hendek ilçelerinde akşam saatlerinde duyulan patlama sesi halkı tedirgin etti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medyadan yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir patlama ya da olumsuzluk yaşanmadığını bildirirken, duyulan sesin Eskişehir'de askeri havaalanından eğitim uçuşu için kalkış yapan ve alçak uçuş sırasında ses hızını aşan savaş uçaklarının oluşturduğu sonik patlama olduğu iddia edildi.

Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçelerinde akşam saat 16.30 sıralarında duyulan patlama sesi endişe yarattı. Sesin duyulduğu Hendek ve Akyazı ilçesinde vatandaşların panik haliyle dükkanlardan dışarı çıkması güvenlik kameralarına yansıdı. Hendek'te sesin Çamlıca mahallesindeki bir fabrikanın yakınından geldiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekiplekri sevk edildi. Fabrika içi ve çevresinde araştırma yapan ekipler herhangi bir patlama emaresine rastlamadı. Geçen yıl Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlama nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar benzer olayın yaşanmış olabileceğinden endişe etti.

VALİ KALDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

İhbarlar üzerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İl genelinde yapılan araştırmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirten Vali Kaldırım, "Kıymetli hemşehrilerimiz, ilimizde bir patlama meydana geldiği yönünde ihbarlar gelmiş ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir. Saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDAKİ SONİK PATLAMA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Sakarya genelinde herhangi bir patlama emaresine rastlanılamazken, sesin Eskişehir'de bulunan askeri havaalanından eğitim uçuşu için kalkış yapan ve alçak uçuş sırasında ses hızını aşan savaş uçaklarının oluşturduğu sonik patlama nedeniyle olduğu iddia edildi.

'BİR ANDA PATLAMA OLDU'Patlama sesi duyduğunu söyleyen Ali Rıza Doru, "Ben dışarda çalışırken bir anda patlama oldu. Biz de etrafa bakındık ama bir anlık uçak sesi duyduk. Başka hiçbir şey yoktu. Bakıyorum, arıyorum fakat bir şey göremedim" dedi.Taksi şoförü Ali Yiğit, "Arkadaşlar ile birlikte etrafa bakınıyorduk. Meydanda aniden bir patlama sesi duyuldu. İnsanlar panikle dışarıya çıktı. Deprem oldu zannettik. Aynı havai fişek fabrikasındaki patlama gibi ses duyuldu. Patlama bir sefer oldu. Bir anda gümledi. Daha sonra çalan siren sesleriyle birlikte insanlar sokağa döküldü. Ne olduğu hala açıklanmadı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Tedirginiz, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hendek'te işletme sahibi olan Adnan Gülen, "Yazın yaşanan patlamadaki gibi korku dolu anlar yaşadık. Bugün de saat 4.30 sıralarında bir patlama oldu. Dükkanımızda camlar salladı, binanın sarsıldığını hissettik. Panikle dışarı çıktık" diye konuştu.