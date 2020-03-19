Hendek Zabıtasından koronavirüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hendek Zabıtasından koronavirüs denetimi - Son Dakika

Hendek Zabıtasından koronavirüs denetimi

6 saat önce

Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatılması gereken işletmeleri denetleyerek, tebligatta bulundu.

Hendek Zabıtasından koronavirüs denetimi, System.String[]

Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatılması gereken işletmeleri denetleyerek, tebligatta bulundu.


Hendek Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan işyerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde Bakanlığın vermiş olduğu faaliyetleri durdurma kararına uyulması konusunda uyarılar yapılıyor. Ekipler tarafından ayrıca gıda ürünü satan diğer işletmelerde temizlik ve hijyen denetimleri devam ederken, diğer yandan usulsüz fiyat artışına karşı reyonlarda ve bir çok yerde fiyat etiket denetimler hızla devam ediyor. İşletme sahiplerinin uyarıldığı denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.


Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada vatandaşların bu hassas süreçte daha dikkatli olmasını istenirken, "Vatandaşlarımız fahiş fiyat artışı ve gıda güvenliği konularında belediyemizin 444 54 03 numaralı iletişim merkezini arayarak ya da 0555 888 54 03 nolu WhatsApp İhbar Hattı'na yazarak şikayette bulunabilir. Ayrıca gıda güvenliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alo 174 Gıda Hattı ile WhatsApp İhbar Hattı'na (0 501 174 0 174), fahiş fiyat artışıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'VİMER-189' ihbar hattına, Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına yapılabiliyor" denildi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:52 Kaynak: İHA

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