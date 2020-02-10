Hendekli Avrupa Şampiyonu Ateş'e havalimanında coşkulu karşılama

Macaristan'da düzenlenen 47. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında, Avrupa Şampiyonu olan Hendek Karate Kulübü sporcusu Ömer Faruk Ateş, havalimanında coşkuyla karşılandı.



Macaristan'ın Budapeşte'de kentinde düzenlenen şampiyonaya 53 ülkeden bin 155 sporcu katıldı. Şampiyonada Hendek Belediyesi Karate Kulübü Sporcusu Ömer Faruk Ateş'in, Yunanistanlı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu olması büyük gurur yaşattı. Ateş ve Türkiye Karate Milli Takım Antrenörü olan Hendek Belediyesi Antrenörü Nurkan Kayacık, İstanbul Havalimanında Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, Türkiye Karate Federasyonu Esat Delihasan, Ateş'in ailesi ve sporcular tarafından karşılandı. Başkan Yardımcısı Öztürk, Milli Takım kafilesini tek tek karşılayarak takım halinde Şampiyon olan Türkiye Karate Milli Takımını tebrik etti. Öztürk, Hendekli sporcumuz Ömer Faruk Ateş'e ve Nurkan Kayacık'a çiçek takdim etti.



Türkiye Karate Milli Takımıyla birlikte çiçeklerle ve sloganlarla karşılanan Ömer Faruk Ateş, "Çok mutluyum ve gururluyum. Bize güvenenleri mahcup etmedik. Bu şampiyonluk herkese armağan olsun. Hendek Belediye Başkanım Turgut Babaoğlu'na, hocalarıma ve destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. Antrenör Nurkan Kayacık'ta destekleri nedeniyle Babaoğlu başta olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Şampiyon olacağımıza inancımız tamdı. Çok şükür bu gurur hepimizin" diye konuştu. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ise, "Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Babaoğlu'da, "Sporcumuz Ömer Faruk Ateş'i, Antrenörümüz Nurkan Kayacık ve Türk Milli takımını canı gönülden kutluyorum. Hendekli Ömer Faruk Ateş'in Avrupa şampiyonluğu bizleri gururlandı. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - SAKARYA