Hendekli Avrupa Şampiyonu Ateş'e havalimanında coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Spor Hendekli Avrupa Şampiyonu Ateş'e havalimanında coşkulu karşılama - Son Dakika Spor

Hendekli Avrupa Şampiyonu Ateş'e havalimanında coşkulu karşılama

6 saat önce

Macaristan'da düzenlenen 47. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında, Avrupa Şampiyonu olan Hendek Karate Kulübü sporcusu Ömer Faruk Ateş, havalimanında coşkuyla karşılandı.

Hendekli Avrupa Şampiyonu Ateş'e havalimanında coşkulu karşılama, System.String[]

Macaristan'da düzenlenen 47. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında, Avrupa Şampiyonu olan Hendek Karate Kulübü sporcusu Ömer Faruk Ateş, havalimanında coşkuyla karşılandı.


Macaristan'ın Budapeşte'de kentinde düzenlenen şampiyonaya 53 ülkeden bin 155 sporcu katıldı. Şampiyonada Hendek Belediyesi Karate Kulübü Sporcusu Ömer Faruk Ateş'in, Yunanistanlı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu olması büyük gurur yaşattı. Ateş ve Türkiye Karate Milli Takım Antrenörü olan Hendek Belediyesi Antrenörü Nurkan Kayacık, İstanbul Havalimanında Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, Türkiye Karate Federasyonu Esat Delihasan, Ateş'in ailesi ve sporcular tarafından karşılandı. Başkan Yardımcısı Öztürk, Milli Takım kafilesini tek tek karşılayarak takım halinde Şampiyon olan Türkiye Karate Milli Takımını tebrik etti. Öztürk, Hendekli sporcumuz Ömer Faruk Ateş'e ve Nurkan Kayacık'a çiçek takdim etti.


Türkiye Karate Milli Takımıyla birlikte çiçeklerle ve sloganlarla karşılanan Ömer Faruk Ateş, "Çok mutluyum ve gururluyum. Bize güvenenleri mahcup etmedik. Bu şampiyonluk herkese armağan olsun. Hendek Belediye Başkanım Turgut Babaoğlu'na, hocalarıma ve destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. Antrenör Nurkan Kayacık'ta destekleri nedeniyle Babaoğlu başta olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Şampiyon olacağımıza inancımız tamdı. Çok şükür bu gurur hepimizin" diye konuştu. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ise, "Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Babaoğlu'da, "Sporcumuz Ömer Faruk Ateş'i, Antrenörümüz Nurkan Kayacık ve Türk Milli takımını canı gönülden kutluyorum. Hendekli Ömer Faruk Ateş'in Avrupa şampiyonluğu bizleri gururlandı. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Ömer Faruk Ateş, Macaristan, Hendek, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Top toplayıcı çocuk, futbolcunun kramponunu tribüne atınca olanlar oldu
Rakibiyle çarpışan Coventry forması giyen Callum O'Hare, alnı yarıldığı halde oyundan çıkmadı IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti Lazio, Vedat Muriç'e kancayı taktı

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:28:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hendekli Avrupa Şampiyonu Ateş'e havalimanında coşkulu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]