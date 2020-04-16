Hendekli çiftçiler ihtiyaç sahipleri için tarlalara tohum atıyor - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ikamet eden bir grup çiftçi, ekim alanlarının bir bölümünü ihtiyaç sahipleri için ekmeye başladı.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, kendi tarlasında ihtiyaç sahipleri için alın teri döken çiftçilere teşekkür etti.

İlçenin Kargalı Yeniköy Mahallesi'nde başlayan proje kapsamında çiftçiler toplamda 65 dönümlük tarım arazisini ihtiyaç sahipleri için ayırdı.

Bu kapsamda belirlenen alana patates, soğan, domates, salatalık ve biber tohumları bölge sakinleri tarafından ekildi.

Gübre ve tohumların Hendek Belediyesince tedarik edildiği proje hakkında görüşlerini belirten çiftçi Fatih Kamış, hasadın bekledikleri şekilde sonuçlanması durumunda 200-250 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Projeyi ilçe genelindeki 300 dönümlük alana genişletmeyi planladıklarını aktaran Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu ise, şunları kaydetti:

"Hendek, Türkiye'de örnek olacak bir işe imza atıyor. Muhtarımız ve mahalle sakinleri, kadınıyla, çocuğuyla bu yıl tarlalarında ihtiyaç sahipleri için ter dökecek. Bu dayanışma projesine destek olduk, tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü teknik destek için görevlendirdik. Yaşadığımız bu zor süreçte kardeşlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya ihtiyacımız var. Destek verip alın teri döken tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."