Hendekli güreşçiler gururlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hendekli güreşçiler gururlandırdı - Son Dakika Spor

Hendekli güreşçiler gururlandırdı

6 saat önce

Hendek Belediyesi güreşçileri, Anadolu Yıldızlar Ligi turnuvasında yarı finale gitmeye hak kazanırken topladıkları madalyalarla da bir kez daha gurur yaşattı.

Hendekli güreşçiler gururlandırdı, System.String[]

Hendek Belediyesi güreşçileri, Anadolu Yıldızlar Ligi turnuvasında yarı finale gitmeye hak kazanırken topladıkları madalyalarla da bir kez daha gurur yaşattı.


Hendek Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü sporcuları, Edirne'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Güreş Grup Müsabakalarına katılarak aldıkları derecelerle bir kez daha gururlandırdılar. Birçok ilden 193 sporcu birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için kıyasıya mücadele edip minderde ter döktü. Hendek Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, Anadolu Yıldızlar Liginde takım halinde 3'üncü olurken yarı final müsabakalarına gitmeye hak kazandı.


Turnuvada 38 kilogramda Kadir Yolcu, 44 kilogramda Hasan Efe Aykırı birinci oldu. Eymen Kurban 48 kilogramda ikinci olurken, Mertcan Özyurt 41, Yunus Emre Pelen 57, Vural Efe Tantan 68 ve Oğuzhan Dedecan 85 kilogramda üçüncü oldu. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, müsabakalar sonrasında tüm sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Babaoğlu güreşçilerin her turnuvada yeni başarılara imza atmasından ayrı bir heyecan duyduklarını ifade ederek, güreşçilerimizle gurur duyduklarını söyledi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Edirne, Hendek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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