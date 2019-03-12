Hendekli Güreşçiler Türkiye İkincisi Oldu

Didim'de düzenlenen ve 36 takımın mücadele ettiği Okullar arası Gençler (B) Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Hendekli gençler Türkiye ikincisi oldu.

Didim'de düzenlenen ve 36 takımın mücadele ettiği Okullar arası Gençler (B) Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Hendekli gençler Türkiye ikincisi oldu.



35 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden 36 takım ve 165 sporcunun katıldığı müsabakalarda Hendekli güreşçiler 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile turnuvayı ikinci olarak tamamladı.



Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Cihan Yaşar 48 kiloda, Berdan Adsız da 92 kiloda Türkiye birincisi olarak altın madalyaya uzanırken, Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Eyüp Çiftçi 80 kiloda Türkiye ikinciliğiyle gümüş, Cengizhan Dağ 60 kiloda, Ali Tuğra Akkoç da 120 kiloda Türkiye üçüncülüğü ile bronz madalya kazanarak turnuvada en iyi ikinci takım oldu.

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