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Hendekli karateciler diplomalarına kavuştu

7 saat önce

Hendek Belediyesi Karate Kulübü sporcuları, düzenlenen kuşak terfi töreniyle diplomalarına kavuştu.

Hendekli karateciler diplomalarına kavuştu, System.String[]

Hendek Belediyesi Karate Kulübü sporcuları, düzenlenen kuşak terfi töreniyle diplomalarına kavuştu.


Hendek Belediyesi Karate Kulübü kuşak terfi töreni, Hendek Belediyesi Nikah ve Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Törene; Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, bürokratlar, Karate kulübünden sorumlu milli sporcu ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Nurkan Kayacık ile antrenörler, karateciler ve aileleri katıldı.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu yaptığı açıklamada, "Özellikle belirtmeliyim neyle uğraşırsanız uğraşın aile desteği çok önemli. Bu başarılarda hepinizin çok büyük emekleri var. Nurkan Kayacık başta olmak üzere tüm antrenörlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu salondan büyük başarılarla ülkemizi temsil eden gençlerimiz çıkacak. Baktığımda Atatürk'ün su sözü geliyor aklıma, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zaman ahlaklısını severim'. Bu yavrularımız bu özelliklerin hepsini taşıyor. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Hepinizi canı gönülden tekrar tekrar kutluyorum" dedi.


Daha sonra konuşan Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek'te olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "300 öğrencimiz diploma almaya hak kazanmış. Ben bu öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları teslim edildi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Turgut Babaoğlu, İbrahim Acır, Hendek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:15 Kaynak: İHA
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