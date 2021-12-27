HENDEKLİ KARATECİLER TERFİ ETTİ

Hendek Belediyesi Karate Kulübü sporcuları, Ticaret Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen kuşak terfi töreniyle diplomalarına kavuştu. Törende konuşan Başkan Babaoğlu, "Başarılarıyla gurur duyduğumuz Karate Kulübümüzde eğitim alan 207 evladımızı, ailelerini ve değerli hocalarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

TİCARET MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA

Hendek Belediyesi Karate Kulübü kuşak terfi töreni Hendek Belediyesi Ticaret Merkezi Konferans salonunda yapıldı. Törene Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun yanı sıra; MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Hendek Belediyesi Karate Kulübü Teknik Direktörü Nurkan Kayacık, Karate Kulübü İl Temsilcisi Hikmet Şaha, Antrenörler, karateciler ile aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından salonda bulunan perdeye Hendek Belediyesi Karate Kulübü sporcularının başarılarını ve çalışmalarını anlatan video yansıtıldı. Video gösterimi protokol ve aileler tarafından büyük beğeni ve alkış aldı.

BAŞKAN BABAOĞLU: BİRÇOK İLDEN DAHA BAŞARILIYIZ

Törende konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, " İlçemizde birçok spor branşı var fakat karatede 207 sporcu içerisinde 85 tane milli sporcumuz var bunun neredeyse 10 tanesi dünya çapında başarılar elde etmiş ve oralarda yarışan sporcularımız. Bana göre ölçeğimize bakıldığında hiçte küçümsenmeyecek ve ülkemizdeki birçok ilden daha başarılı bir ilçe halindeyiz. Bundan dolayı başta Nurkan Kayacık hocamı ve onun yardımcı antrenörlerini, siz değerli ailelerini bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra terfi eden sporcular kürsüye guruplar halinde çağırılarak protokol tarafından diplomaları tek tek teslim edildi. Terfi töreninin ardından öğrencilerle birlikte protokol ve aileleri hatıra fotoğrafı çekildi ardından tören sona erdi.