Hendekli öğrenciler kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hendekli öğrenciler kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyor - Son Dakika

Hendekli öğrenciler kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyor

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, dürüstlük ve güvenirlik kazandırmak amacıyla oluşturulan kasiyersiz manavdan alışveriş yapan öğrenciler, kumbaraya para atıp istediği meyveyi alıyor.

Hendekli öğrenciler kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyor, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, dürüstlük ve güvenirlik kazandırmak amacıyla oluşturulan kasiyersiz manavdan alışveriş yapan öğrenciler, kumbaraya para atıp istediği meyveyi alıyor.

Ziya Gökalp İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, teneffüslerde kasiyeri bulunmayan ve üzerine fiyatları yazılan elma, mandalina, portakal ve muz gibi meyveleri "dürüstlük" manavından alıyor, daha sonra ücretini manavda bulunan kumbaraya bırakıyor.

Sınıf öğretmeni Çiçek Yinitbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara dürüstlüğün önemini anlatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.

Çocukları bu sayede meyve yemeye de yönlendirdiklerini vurgulayan Yinitbaş, "Çünkü çocuklarımız çok fazla meyve yemedikleri için çok hasta oluyor. Çocuklarımızın daha iyi, sağlıklı ve dürüst insan olmalarını istiyoruz." dedi.

Yinitbaş, öğrencilerin istedikleri meyveyi ücretini ödeyerek manavdan aldığını aktararak, "Küçük oldukları için onlara çok fazla alışveriş yaptırmıyoruz. Böylelikle alışverişin nasıl bir şey olduğunu öğrenmiş oldular. Umarım faydası olur. Etkinliğimize katkı sunan velilerimize ve okul yöneticilerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sudenaz Çamdağ da etkinlik sayesinde kendi kendilerine alışveriş yaptıklarını dile getirerek, "Burada amaç, kendi kendimize alışveriş yapmak. Kendi kendimize para koyup üstünü aldık." diye konuştu.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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