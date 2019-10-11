Son Dakika Haberleri: Hendekli sanatçı Mecide Temiz, Başkan Babaoğlu'nu ziyaret etti
Son Dakika Yaşam Hendekli sanatçı Mecide Temiz, Başkan Babaoğlu'nu ziyaret etti

Hendekli sanatçı Mecide Temiz, Başkan Babaoğlu'nu ziyaret etti

1 saat önce

Hendekli sanatçı Macide Temiz ilk kişisel resim sergisini 13 Ekim Pazar günü açıyor.

Hendekli sanatçı Mecide Temiz, Başkan Babaoğlu'nu ziyaret etti, System.String[]

Hendekli sanatçı Macide Temiz ilk kişisel resim sergisini 13 Ekim Pazar günü açıyor. Sergide bir eser açık arttırma usulü satışa çıkarılacak. Geliri ise lösemi ile mücadele eden Abdussamet Yelken'in tedavisinde kullanılacak.


Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsünde sanat hayatını sürdüren Hendekli Macide Temiz, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret etti. İlk kişisel resim sergisini 13-15 Ekim tarihleri arasında Hendek Belediyesi Nikah salonunda sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Temiz, "Başkanımız Turgut Babaoğlu'na destekleri nedeniyle teşekkür ederim. 13 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Atatürk Parkı içi Hendek Belediyesi Nikah Salonunda beğeniye sunulacak sergisinin açılışına herkesi bekliyorum" dedi.


Güzel işlere tam destek


Ziyarette, lösemi tedavisi gören Abdussamet Yelken'e destek amacıyla bir eserin açık arttırma usulü satışa çıkarılacağı açıklandı. Eserin satışından elde edilen gelir Abdussamet'in tedavisi için kullanılacak. Başkan Babaoğlu'da Temiz'i tebrik ederek sanat başta olmak üzere tüm güzel işleri her zaman destekleyeceklerini söyledi. Hendek'in tüm değerlerine sahip çıkacaklarını ifade eden Babaoğlu, sergi açılışını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. - SAKARYA

Hendek, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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