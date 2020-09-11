Hengtong, denizaltı güç aktarımı projelerini uluslararası alanda gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kuşak ve Yol girişiminin ve Sino- Portekiz Mavi Ortaklığın'daki projeye dahil oldu.

'Renkli Portekiz' belgeseli 6 Eylül tarihinde Çin Merkezi Televizyonu'nda yayınlandı. Belgeselde Denizaltı Güç Aktarma EPC+M projesi, Portekiz'in doğal peyzajı, toplum gelenekleri ve Çin-Portekiz ekonomik ve kültürel işbirliği gösterimleriyle tanıtıldı.

Verilen bilgiye göre, Kuşak ve Yol girişiminin ve Sino-Portekiz Mavi Ortaklığının sağlam temeline karşılık, Denizaltı güç aktarımın genel yüklenicisi olan Hengtong, denizaltı güç aktarımının genel yüklenicisi olarak en son teknolojiye sahip kablo mühendisliği teknolojisini harekete geçirerek, küresel kaynakları farklı ülkelerdeki ekiplerle buluşturup teknolojik yenilikler yaptı. Toplam 25 megavat kurulu güce sahip olan ve yarı batan offshore rüzgar enerjisi üretme projesi olan WFA, kullanıma başlandıktan sonra Avrupa'da her yıl yaklaşık 60 bin evin enerji ihtiyacını karşılayacak. 2050 yılı itibariyle yenilenebilir kaynakların Portekiz'deki tüm elektrik enerjisi gerekliliklerini üreteceği ve tüm geleneksel yakıtların yerine geçeceği öngörülmekte.

Portekiz'deki Çin Büyükelçisi Ekselansları Cai Run, belgeselde hem ticari amaçlar için, hem de karşılıklı güçlendirme sağlayacak şekilde birbirleriyle bilgi alışverişi yapmak amacıyla Çinli şirketlerin Portekizli ortaklarıyla işbirliği yaptıklarını belirterek Çin-Portekiz ekonomik ve yatırım işbirliğini vurguladı. - İSTANBUL