Heniye başkanlığındaki Hamas heyeti ulusal uzlaşı diyalogları için Cezayir'de

İsmail Heniye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Filistin'in ulusal uzlaşı müzakerelerine katılmak amacıyla Cezayir'e ulaştığı bildirildi.

Hamas Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından Filistin'deki bölünmüşlüğün sonlandırılması çağrısı üzerine, ulusal uzlaşı diyaloglarına katılmanın hedeflendiği belirtildi.

"Uzlaşının gerçekleştirilmesi ve halkın birliğinin yeniden sağlanmasının hedeflendiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu heyetin, Filistin'deki diğer gruplarla görüşmeleri dışında Cezayir yönetimiyle de çeşitli oturumların yanı sıra ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Cezayir'e gelen Hamas heyetinde Siyasi Büro üyelerinden Halil Hayye, Mahir Salah ve Husam Bedran da bulunuyor.

Cezayir'de kasımda düzenlenecek Arap zirvesinde Filistin davasına işlev kazandırılması, sahada ve siyasi gelişmelere dair istişareler yürütülmesi hedefleniyor.

Cezayir'de buluşan Filistinli gruplar bugün ve yarın ulusal uzlaşıya ilişkin oturumlar gerçekleştirecek.

Cezayir diyaloğu

Hamas'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Hamas İslami ve Arap İlişkiler Bürosu Başkanı Halil Hayye, Hamas Siyasi Büro üyeleri Mahir Salah ve Hişam Bedran ile Hamas'ın Cezayir Temsilcisi Muhammed Osman'ın yer aldığı heyet, 18 Eylül'de Cezayir'i ziyaret etmişti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre de Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul liderliğinde bir heyet, Cezayir yönetiminin davetiyle 19 Eylül Pazartesi günü bu ülkeye gitmişti.

Filistin'in Cezayir Büyükelçisi Fayiz Ebu Ayta, Cezayir'in bu ayın ilk haftasında Filistinli grupların genişletilmiş toplantısına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Fetih ve Hamas hareketleri arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken Batı Şeria, Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.