Heniyye: "Arap Birliğinin normalleşmeyi kınamaması Siyonist düşmanın yararına" - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap Birliğinin toplantısında İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesinin "Siyonist düşmanın yararına olduğunu" bildirdi.

Hamas Hareketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Müslüman Alimler Birliği ve Dünya Direniş Alimleri Federasyonundan heyetlerle bir araya geldi.

Arap Birliğinin İsrail'le normalleşmeyi kınamayı reddetmesinin Siyonist düşmanın yararına olduğunu ifade eden Heniyye, normalleşmenin ümmete yapılmış açık bir saldırı olduğunu aktardı.

Filistin ve Kudüs'ün İslam ümmetinin temel meselesi olduğunu vurgulayan Heniyye, İslam alimlerinin, Filistin meselesinin desteklenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Filistin diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Dışişleri Bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısı öncesi Filistin, İsrail- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırlamış, ancak bazı ülkeler bu taslağı reddetmişti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.