Heniyye'den Erdoğan'a Destek Mesajı
1 saat önce
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." dedi.
Hamas
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
, "Çocuk katili Netanyahu
'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." dedi.
İsmail Heniyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu
'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı ve Türkiye
'yi hedef alan açıklamalarını kınadı.
Heniyye, Netanyahu'nun, Filistin
halkının direnişi, dünyadaki boykot hareketlerinin başarılı olması ve karşı karşıya kaldığı yolsuzluk suçlamaları neticesinde içine düştüğü korku ve panik haliyle Erdoğan'a dil uzattığını söyledi.
Hamas lideri, "Filistin'de terör ve zulüm yapan çocuk katili Netanyahu'nun, insanlık dersi vermeye ve dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:40 Kaynak: AA
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