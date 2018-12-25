Son Dakika Haberleri: Heniyye'den Erdoğan'a Destek Mesajı

Heniyye'den Erdoğan'a Destek Mesajı

1 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." dedi.

Heniyye'den Erdoğan'a Destek Mesajı, System.String[]
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." dedi.

İsmail Heniyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını kınadı.

Heniyye, Netanyahu'nun, Filistin halkının direnişi, dünyadaki boykot hareketlerinin başarılı olması ve karşı karşıya kaldığı yolsuzluk suçlamaları neticesinde içine düştüğü korku ve panik haliyle Erdoğan'a dil uzattığını söyledi.

Hamas lideri, "Filistin'de terör ve zulüm yapan çocuk katili Netanyahu'nun, insanlık dersi vermeye ve dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:40 Kaynak: AA

Hamas, İsmail Heniyye, Benjamin Netanyahu, Güncel
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