Son Dakika Haberleri: Heniyye'den, Gazze'deki patlamalarla ilgili "komplo" değerlendirmesi
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Heniyye'den, Gazze'deki patlamalarla ilgili "komplo" değerlendirmesi

9 dakika önce

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'nin batısındaki patlamalarla ilgili, "Gazze'nin tüm komploların üstesinden geleceği" değerlendirmesinde bulundu.

Heniyye'den, Gazze'deki patlamalarla ilgili

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'nin batısındaki patlamalarla ilgili, "Gazze'nin tüm komploların üstesinden geleceği" değerlendirmesinde bulundu.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, patlamaların ne boyutta olursa olsun kontrol altına alınacağını, güvenlik güçlerinin her türlü koşulun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu ifade etti.

Patlamalarla ilgisi olanların bulunacağından emin olduğunu kaydeden Heniyye, "Gazze tüm komploların üstesinden gelecek. Savaş ve ablukayla gerçekleştiremediklerini bu tür eylemlerle de gerçekleştiremeyecekler." ifadesini kullandı.

Gazze'nin batısında meydana gelen 2 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 2 polis şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı patlamaların ardından tüm emniyet birimlerinde teyakkuza geçildiğini duyurmuştu.

İsmail Heniyye, Hamas, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 02:44 Kaynak: AA
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