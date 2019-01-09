Heniyye'den Hamas-Fetih İlişkilerindeki Kötüleşmenin Önüne Geçilmesi Çağrısı

Hamas
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
, Fetih hareketi ile ilişkilerde yaşanan kötüleşmenin önüne geçilmesini temenni ettiğini söyledi.
Heniyye, Doğu Ortodoks kiliseleri yılbaşı kutlamaları münasebetiyle Gazze
'deki Saint Porphyrius Kilisesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Filistin
'de ulusal birliğin sağlam ve gerçek temeller üzerine kurulmasını umut ettiklerini ifade etti.
Hamas-Fetih ilişkilerinde gelinen duruma işaret eden Heniyye, son dönemde atılan adımlar nedeniyle ilişkilerde yaşanan kötüleşmenin önüne geçilmesini umduğunu ifade ederek, gelinen noktanın ulusal birliği olumsuz etkilediğini belirtti.
Heniyye, tüm engellere rağmen Hamas'ın ulusal birliğin tesisi konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı ayrıca, Hristiyanların yılbaşını kutlayarak Saint Porphyrius Kilisesine yaptığı bu ziyaretin dini, ulusal ve insani değerler üzerine kurulu Filistin topraklarında Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki tarihi ilişkileri bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.
Fetih ile Hamas arasında özellikle son dönemde artan gerilimin Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı çıkmaza soktuğu ve söz konusu gerginliğin Gazze Şeridi
ile Batı Şeria
'yı birbirinden tamamen koparabileceği belirtiliyor.
Taraflar arasında bir süredir devam eden gerginliğin son aşaması Filistin yönetiminin 6 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararı alması ve bunun üzerine Hamas'ın kapıların idaresini yeniden teslim alması olmuştu.